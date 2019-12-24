唐龍才講述創作歷程與創作意旨。（水里商工提供／廖志晃南投傳真）

國立水里商工紅樓雅集藝文中心，邀請藝術大師唐龍才舉辦「鄉土風情彩繪展」，包括31件彩墨及11件硯台雕刻創作，題材涵蓋佛像、臘梅、山水、花鳥、民俗風情，表現風格有精細雅緻的工筆及瀟灑淋漓的寫意與潑墨，展期至2020年1月底。

唐龍才從竹山高中教職退休後，到水里商工兼任美術教師，今年邁入第8年，他常在課堂揮毫示範，讓學生親近藝術並感受大師風範；而他在水里鄉營造的龍琴山莊，更成為賞梅祕境。

唐龍才畢業於國立藝專、台灣師範大學美術系及研究所，任教於國立竹山高中；先後跟隨李奇茂、黃昌惠、蘇峰男、林玉山等名師習畫，擅長山水、花鳥、人物、佛像、壁畫等，作品得獎無數，包括第4屆全國青年書畫比賽第1名、中部5縣市國畫比賽第1名、第40屆全省美展國畫類大會獎、全省公教美展國畫專業組第1名等，並獲國父紀念館、國立美術館及省政資料館典藏。

唐龍才秉持藝術生活化理念，走遍山巔水湄，四處寫生，描繪台灣鄉村風情特色 ，除了繪畫，創作範疇更擴及立體庭園造景與硯石設計，並創立龍琴山莊推展藝文，增添產業文化及人文氣息。

(中時 )