自從台股突破1萬2千點大關後，市場開始期待何時會突破1990年歷史高點12682。外媒指出，美國和大陸科技戰對台灣半導體產業有利，在晶片類股帶領下，台股重現30年前輝煌。

華爾街日報報導，台股自今年以來大漲近24%，距離1990年歷史高點僅剩4%，同年隨後因台灣資產泡沫破滅，台股在8個月內崩跌8成。儘管這次台股可能更有韌性，但利多已反映差不多，上漲空間恐有限。

其中貢獻最多的正是佔台股加權指數權重近4分之1的台積電，今年已大漲48%，聯發科股價也成長近一倍，是帶領台股上衝的兩大要角。

報導分析，iPhone銷售優於預期，在大陸市場帶動下，5G智慧型手機需求明年有機會加溫，今年大跌的記憶體晶片價格也可望回穩。全球晶圓代工龍頭台積電將因此獲益，組裝iPhone的鴻海也可望受惠。此外，美陸貿易戰未解，陸企試圖減少對美國零組件的依賴，為台廠提供了成長動能。

但報導提醒，利多消息目前已普遍反映在市場上。明年台積電與聯發科獲利預估分別成長25%、40%，但台股預估本益比已突破17倍，至少是10年以來新高，必須提防投資人獲利了結。

台股今天（24日）終場下跌45點，收在11976點，失守1萬2千點大關。

(中時電子報)