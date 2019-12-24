國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋今天接續痛批民進黨搞「雙標」，提醒蔡英文副手賴清德在2014年6月7日除了赴上海復旦大學座談外，當晚也和上海統戰部長沙海林餐敘，而扁政府任內擘劃的兩岸政策期盼「結束兩岸軍事敵對狀態」，並簽訂「兩岸和平協定」，砲轟民進黨過去作為也涉賣台，如今卻霸道抹紅別人。

周錫瑋指出，蔡英文總統在1998年10月18日會見中國大陸國務院副總理錢其琛，當時錢對台灣團講述「一個中國原則」與兩岸關係相處方式，蔡英文後來在扁政府當陸委會主委，也確定「一個中國原則」，呼籲蔡英文說清楚為何過去有這樣的堅持。

關於周錫瑋質疑曾赴上海與統戰部長沙海林會面，蔡英文副手賴清德昨在臉書公布台南市長任內，赴上海復旦大學座談，大談「台獨是民進黨的主張」影片，駁斥當年進行城市交流。對此，周錫瑋上午質問，「為何不說明2014年6月7日當晚沙海林邀請他餐敘一事，希望賴清德能想起來時間與地點」。

周錫瑋說，賴清德難道不知道，上海市政府官員，每一位都具共產黨黨員身分，痛斥賴清德「是真的不知道？還是裝假騙大家？」

周錫瑋指出，賴清德當時說，「兩岸發展應以合作代替對抗，以交流代替圍堵，應由瞭解，達到理解、諒解、和解；期盼兩岸能求同存異，共同向前走」，這跟國民黨談話毫無差別，「為什麼換成韓國瑜說就是賣台？」另外，駐日代表謝長廷，謝在2013年與香港特首董建華餐敘，質疑是否由中聯辦一手安排。

周錫瑋表示，扁政府任內的也擘劃最終目標是希望「結束兩岸軍事敵對狀態」，並簽訂「兩岸和平協定」，為何國民黨連講都不可以，只准民進黨霸道抹紅、傷害別人，同時欺騙國人，其實民進黨過去所做所為，若依此標準都在賣台，希望國人認清民進黨說謊的真面目。

(中時 )