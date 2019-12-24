演藝圈愛侶鄭秀文與許志安情纏多年、經歷多次分合才終於結為夫妻，沒想到今年4月男方被爆與30歲港姐黃心穎搞婚外情，被拍下計程車上激吻的鐵證，兩人因此形象大損，許志安在道歉後得到鄭秀文原諒，而黃心穎則飛美國神隱，至本月初才返港，雖一見鏡頭就爆哭，然很快就在社群網站復活，還相當活躍，被懷疑在搏版面，引發議論。

而在黃心穎重返香港並回歸IG曬照惹議後，元配鄭秀文倒是一如過一般沉穩，專注於自己的生活，然她昨分享的照片，可比黃心穎吸睛多了，鄭秀文在IG貼出一張多年前的舊照，她人在海灘上，竟穿著黑色三點式比基尼正面入鏡，相當罕見地尺度大開。

鄭秀文曬辣照，自嘲寫下：「現在回看，我副「超」實在掛錯地方。好怪囉！太陽眼鏡在前面釣釣(吊吊)嚇」，如今熱愛健身練曲線的她，自我檢討表示當時「完全沒有肌肉只是一條柴」，但也覺得其實胖瘦都無所謂，「人最重要身體健康、生活快樂、心地善良、積極正面」，這樣即使素顏，也是最美麗的。

(中時電子報)