大陸國家發改委經濟研究所形勢室主任杜飛輪24日表示，大陸2019年潛在經濟增長率預計保持在6.2％，2020年預計為6％左右；大陸經濟長期穩中向好的趨勢沒有改變，經濟的基本面也不會因為短期的經貿摩擦而切斷，因此下一步不需要那麼悲觀。

第一財經報導，杜飛輪稱，看好大陸經濟發展的基本面，這個基本面來自消費的增長、供給結構的升級、產業質量體系的提高以及城鎮化的提質。他認為，從中長期的角度綜合來看，大陸經濟增長既有五大機遇，也有三大挑戰。

其中，五大機遇分別是總體上仍處於和平發展的外部環境、新一輪科技革命和產業革命帶來的歷史性機遇、參與全球經濟治理體系變革的新機遇、需求結構升級帶來的新機遇，以及加快綠色發展的新機遇。

三大挑戰則分別是國際經濟經貿規則變化帶來的挑戰、跨越中等收入陷阱的挑戰，以及防範化解財政金融領域風險與次生風險的挑戰。

大陸國家信息中心首席經濟師祝寶良早前指出，如果中美貿易摩擦不繼續升級，國內維持現時宏觀調控政策力度，綜合考慮投資、消費及進出口，2020年經濟增長將減慢至約5.5％；若進一步加大宏觀政策調控力度，適度提高財政赤字率，經濟增長有望達到約5.8％。

(工商 )