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今年10月底Apple AirPods Pro於全球開賣，露天拍賣的美國eBay賣家立即推出AirPods Pro現貨免運費，直送台灣，至今狂銷百台，目前站上推出『海外聖誕跨年趴』優惠活動，每日下午五點整Apple AirPods Pro限量開搶，超優惠價格比台灣定價($7,990)再便宜只要$7,712元，今日(12/24)活動再加碼，下午三點再開一波限量優惠，準時開搶！除此之外，還可天天免費玩拉霸機抽高額折扣碼，會員每日擁有兩次免費機會玩「神手拉一BAR」遊戲機，多項優惠折扣等著你來拿，另外，付款使用Pi拍錢包再享4.5%P幣回饋，超好康優惠千萬不要錯過，跟著露天一起潮到最高點！

(工商 )