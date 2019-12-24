小朋友動手做出自己心中的家，房子裡還可加入燈光，十分有趣！（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心於聖誕節前夕，邀請中心資深志工李春蘭及陳淑真老師帶領台中市親子一同聽聖誕故事，及打造屬於自己的幸福聖誕小鎮親子手作活動。教育局長楊振昇說，藉此讓孩子透過聆聽繪本，培養專注力及創造力，並增進親子間的關係。

教育局指出，在說繪本活動裡，藉由志工精彩生動的肢體表現，詮釋名為「小毛，聖誕節到了！」的故事，使孩子們瞭解聖誕節的由來，透過繪本的引導，從中啟發親子對於聖誕節的想像，觸發家長與孩子於手作活動時，彼此交流討論；如何打造聖誕節闔家團聚的意象，點亮既溫馨又幸福的家。

6歲學童「言言」表示，參與這次的活動，讓她們了解聖誕節的由來，也讓她動手做出自己心中的家；而且在房子裡還可以加入燈光，真有趣！對了！「媽媽，我們還要去參觀2020台灣燈會，我好想去！」

教育局說，2020台灣燈會歡迎家長們帶著孩子前往，除欣賞各展區各具特色的花燈，亦可漫步於森林中，感受自然與科技融合之美。主展區將於109年2月8日至2月23日於后里花博森林園區以及馬場園區展出，展期共16天；文心森林公園的副展區將展至109年2月23日展出，展期65天，台中將與您再次相約在燈會。

(中時 )