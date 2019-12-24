大陸國務委員兼外交部長王毅接受《人民日報》、中央廣播電視總台年終專訪時表示，堅定支持香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政，時間將證明「一國兩制」在香港不僅行得通、辦得到，也將會得人心。談及台灣問題，王毅指，今年北京同所羅門群島建交，與基里巴斯復交，「一個中國」共識在國際上更加鞏固。

王毅表示，中華民族的偉大復興是人類歷史演進的必然趨勢，愈接近實現目標，愈會遭遇各種干擾甚至破壞，強調大陸愈來愈具有戰勝艱難險阻的資源、能力、信心和底氣，任何干涉大陸內政、阻擋大陸發展的圖謀，最終都將被歷史車輪所拋棄。

王毅又回應台灣問題，指今年北京同所羅門群島建交，與基里巴斯復交，令建交國總數上升至180個，「一個中國」共識在國際上更加鞏固。

王毅此次受訪回顧2019年外交工作，並分別談及與美國、俄羅斯、朝鮮等國的外交工作進展。在中美關係上，王毅指美方在經貿、科技等諸多領域上接連對大陸設限打壓，在涉及大陸領土主權的一系列問題上干涉抹黑，美方的所作所為不只損害了40年積累起來的中美互信，也衝擊了整個世界的穩定和發展。

(中時 )