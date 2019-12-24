新黨青年軍王炳忠、林明正、蘇恆等人今日中午至立法院揚言要找出民進黨黃國書立委辦公室的網軍，但遭立法院警衛阻擋在外，王炳忠等人呼籲民進黨盡快出來面對。

黃國書也發出聲明表示，辦公室助理湯文馨早已於2017年12月31日離職，而外交官事件發生於2018年9月，與辦公室顯無關係，對於這樣亂扯、烏龍、惡意指控，根本是指桑罵槐，已準備委請律師提告。

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(中時 )