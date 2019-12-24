新黨立院踢館找網軍 黃國書喊告 13:122019/12/24 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新黨青年軍今天到立院踢館，要求黃國書前助理湯文馨出來面對。（周毓翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新黨青年軍王炳忠、林明正、蘇恆等人今日中午至立法院揚言要找出民進黨黃國書立委辦公室的網軍，但遭立法院警衛阻擋在外，王炳忠等人呼籲民進黨盡快出來面對。 黃國書也發出聲明表示，辦公室助理湯文馨早已於2017年12月31日離職，而外交官事件發生於2018年9月，與辦公室顯無關係，對於這樣亂扯、烏龍、惡意指控，根本是指桑罵槐，已準備委請律師提告。 ＃新黨＃王炳忠＃黃國書＃網軍 (中時 ) #黃國書 #新黨 #王炳忠 #辦公室 #網軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 張志明剪破網 批綠網軍霸凌 04:102019/12/20 地方新聞 吳釗燮謝長廷 你心安嗎 04:102019/12/20 時論廣場 連任全靠近衛網軍 04:102019/12/21 時論廣場 7縣市明年攜手成立「空污治理專案辦公室」 18:192019/12/21 政治 七縣市明年攜手成立「空污治理專案辦公室」 21:122019/12/21 財經 辦公室戀情大不同 04:092019/12/22 專題周報 女秘書與法官辦公室啪啪啪 官員竟從「車頭燈」認出她！ 08:432019/12/22 社會 《傳產》企業辦公室買不如租，高級訂製風成潮流 12:332019/12/23 財經 爆與網軍有簽合約 綠：黨部委託的網路輿情專案 12:192019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 政治熱門新聞 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 - 政治 高雄最新街頭民調 網友驚呼：不可思議！ - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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