而太平警分局宏龍派出所，則來了一群小天使，20位太平區聖公會幼兒園小朋友在園長及老師帶領下到宏龍派出所參訪並傳佳音。（台中市太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

第三分局則有台中市大台中警察之友會第三辦事處頒發11月份業務評比及各類刑案破案獎金。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

耶誕前夕，警局好熱鬧，台中市二分局來了一群銀髮爺爺和奶奶一起報佳音，而太平警分局宏龍派出所，則來了一群小天使，20位太平區聖公會幼兒園小朋友在園長及老師帶領下到宏龍派出所參訪並傳佳音；而第三分局則有台中市大台中警察之友會第三辦事處頒發11月份業務評比及各類刑案破案獎金，讓警員們備受鼓勵。

台中市政府警察局太平分局宏龍派出所所長柯宏志24日上午應轄內聖公會幼兒園師生之邀請，在園長楊惠茹、老師洪子茜帶著近20位小朋友前來到派出所戶外教學並傳耶誕佳音，讓警察叔叔、阿姨們笑得樂開懷，感受到濃濃的聖誕氣氛，所長柯宏志也配合機關參訪介紹警用裝備，並適時實施犯罪預防宣導、反毒品、交通安全，最後還與全校師生們一同開心合照，小朋友們興奮之情溢於言表。

位於台中市北區的「財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會」為推廣友善的社區環境，在耶誕節前夕辦理「耶誕愛有你-真愛寶貝報佳音」活動，沿著北區永興街開始步行，看到路人就向他們報佳音，傳愛的首站就是台中市政府警察局第二分局永興派出所，約15名的高齡長輩或由志工推著輪椅或由志工陪同緩慢來到派出所，在志工指揮下唱起台語版耶誕歌，報完佳音，長輩們高興的對現場執勤員警及志工分送糖果，還直呼警察「好帥！」

而台中市大台中警察之友會第三辦事處也在耶誕前夕由警友辦事處主任張燋虎率領東區警友站站長黃文龍、正義警友站站長吳永文、立德警友站副站長鄭如峰、勤工警友站總幹事江月英及健康警友站財務長陳嘉慶，到第三分局頒發11月份業務評比及各類刑案破案獎金，讓受獎員警們倍感窩心，分局長陳武康也代表感謝警友辦事處在百忙中特地撥冗前來支持與鼓勵。

(中時 )