中國國務院總理李克強24日在四川成都出席第七屆中日韓工商峰會時表示，中國作為世界最大發展中國家，有不斷升級的超大規模市場，近14億民眾對優質商品和服務的需求進入快速增長階段，特別是在養老、健康、育幼等領域迫切需要增加服務供給，並表示將擴大服務業對外開放。
中國政府網報導，李克強24日在會上表示，中國正在推進金融領域開放，將原來規定的2021年取消證券、期貨、基金、壽險外資股比限制提前至2020年。他稱，韓、日企業在這些方面有比較突出的優勢，歡迎在中國開展現代服務業和金融合作。這既有利於三國應對老齡化、衛生健康、金融穩定等領域的共同挑戰，也有助於互通有無、優勢互補，更好實現共同發展。
他並稱，中方願與韓、日共同努力，推動中日韓自貿區談判儘快取得實質性進展，進一步提升三國之間貿易和投資自由化便利化水準，使三國經貿合作在更高水準上實現新的突破。
(工商 )
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