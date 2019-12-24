氣象局推測今年最冷天恐怕落於農曆春節期間，氣溫濕冷又正好適逢流感高峰期，民眾擔心疫情報到，主動向醫療院所預約施打自費流感疫苗。台灣賽諾菲巴斯德總經理Philip Ho表示，已向法國總部調度自費流感疫苗，預計可於2020年1月6日起將供應流感疫苗供醫療院所使用，幫助民眾於流感高峰前作好防疫準備。

今年台灣公費流感疫苗全面升級為四價流感疫苗，包括兩種A型和兩種B型疫苗株，能提供更周全的流感保護力。然而聖誕節和跨年假期陸續來臨，返鄉或外出旅遊人潮眾多，民眾互動及接觸頻繁，更有利於流感病毒傳播，疾管署也預計流感疫情於春節前後達到高峰。

由於流感潛伏期約1~4天，罹患流感的人，在發病前1天至症狀出現後的3-7天內都可能會傳染給別人，而幼童的傳播期甚至可長達數十天，傳染力十分強2。根據疾管署最新疫情資料，台灣即將進入流感流行期；日本、韓國、中國、加拿大及美國流感已高於流行閾值3，年終假期若有規劃出國旅遊者，別忘留意旅遊國家的流感疫情狀況。

根據疾管署資料顯示，流感容易併發肺炎、腦炎，甚至心肌炎，或是造成免疫系統自體反噬而休克甚至死亡4。特別是孩童、65歲以上老人以及慢性病患者，更是併發症發生的高風險族群，另外學生及教職同仁應盡早完成疫苗接種。流感疫苗接種後平均約2周，開始產生防護效果5，因應疫苗供應時程，提醒民眾盡快接種流感疫苗，才能及早產生抗體，有效降低流感併發重症風險。

(工商 )