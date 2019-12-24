眼球股添生力軍！明達醫（6527）明（25)日將以58.8元正式上櫃掛牌交易，該公司去年眼底照相機出貨數量約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年目標將來到7%，隨著開發可攜式全自動眼底相機，預計在明年第四季量產，以及研發中的廣視角眼底照相機等新產品上市，將進一步提升全球市占，目標3到5年內市占率達到15%左右。

明達醫前三 季EPS 3.25元，交出逼近去年全年3.28元的佳績；董事長王威表示， 明年自動磨片機、全自動眼底相機，將有機會量產上市下，營運可延 續成長力道。

明達醫主要從事高階眼科醫療儀器的研發、製造、及銷售，除代工業務外，亦同時雙軌並進發展自有品牌Crystalvue，並開發出台灣第一台由國人自行研發設計、生產製造的專業眼底照相機及全自動眼壓計產品，積極拓展自有品牌的行銷通路，已取得全球各國銷售許可證包括歐盟、台灣、美國、中國大陸等，銷售代理商已遍布全球四十多個國家。

明達醫眼底照相機也獲得全球知名廠商長期ODM合約，持續擴大市占。此外，公司也積極朝醫療耗材領域發展，包括引進德國知名大廠內視鏡耗材，目前已推展醫療內視鏡耗材銷售至台大、榮總、義大、長庚及馬偕醫院等醫療中心，為眼科事業外，提供另一成長動力。

主辦券商凱基證券表示，明達醫憑藉創新的醫療器材技術能力，結合與國內零組件協力廠商合作的本土供應鏈串連模式，提供高階眼科醫療儀器市場另一優質全新選擇，致力成為台灣及全球最先進且最具信賴度的高階醫療器材供應商，並著手開發下一代眼科診斷設備產品，如可攜式全自動眼底照相機及全自動廣視角眼底照相機。

明達醫利用自動化模組設計等核心技術，成功運用至自動磨片機、分子檢測儀、及自動核酸萃取設備等產品，增加產品線多元化，為業績帶新的成長驅動力。

(工商 )