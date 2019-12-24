陳俊甫（山豬）23日錄中天《小明星大跟班》，他因紅斑性狼瘡10年前就領有重大傷病證明卡，近日病況不好，病毒侵入腦部導致走路變遲緩，他透露無法根治，只能盡量控制病況，對於這個狀況是否害怕，他坦言，「最害怕的時候已經過去了，現在就是好好面對每一天，未來如果怎樣，會把財產全數留給家人。」語氣充滿豁達。

山豬目前固定服藥治療紅斑性狼瘡，離開多年耕耘的節目《瘋神無雙》，少了固定收入來源，但他依舊開朗，「我有重大傷病證明卡，看醫生一次只要100元。」他名下目前沒車沒房，車子之前賣掉，房子則還在努力，至於感情方面，他坦承1年多前才與女友分手，「我不想給對方太多的壓力。」語氣令人心疼。

山豬（左）與余祥銓成同門師兄弟。（經紀人閃亮亮提供）

談到病況揭露後外界送暖，山豬笑說：「我的臉書本來不太有人，現在很多人來幫我打氣，走在路上也會遇到民眾來加油，覺得很溫暖。」他近日轉換新的經紀公司，與余祥銓一起簽入經紀人閃亮亮旗下，兩人23日剛好錄《小大》前後場，山豬還特地留下與余祥銓打招呼，余祥銓關心詢問：「身體還好嗎？」山豬則幽默回應：「還活著。」

(中時 )