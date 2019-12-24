選戰倒數18天，國民黨新北市第四選區候選人陳明義日前傳出有民眾黨、民進黨人力挺，陳明義24日上午出席五股區貿商公園揭牌儀式受訪表示，台灣民眾黨蔡壁如、「學姐」黃瀞瑩預計下周於新莊區頭前造勢大會力挺；至於陳明義日前爆料，將有民進黨大咖人物到場相助，記者再次詢問該名「大咖」身分時，陳僅回應，目前選情緊繃，還不能公布。

日前民眾黨民眾黨全國後援會總會長謝俊州現身助講引發熱議，陳明義更加碼爆料，未來不只有民眾黨重量級人士站台，「連民進黨大咖都會到。」陳明義24日回應，台灣民眾黨蔡璧如、學姊黃瀞瑩將為他助選，但形式還未確定，民眾黨這邊要尊重他們，就像民進黨也是要尊重他們，人家願意來幫忙就要尊重，應該下周在新莊頭前造勢晚會前會發布消息。

陳明義說，謝俊州認同我的「幸福保衛站」照顧弱勢，而且民眾黨在新莊區沒有提名立委候選人，所以他們會來支持我。記者詢問民進黨的大咖是誰？陳明義回應，現在選情緊繃，雖然對方有動作，但是還不能公布。

陳明義致詞，「我在新莊選舉，我跟大家報告我努力的結果，本來民進黨認為躺著都當選，經過我努力的結果，他們現在跳起來選，現在不僅跳起來選，還選得喘呼呼的，所以認真是會被看到的」。

(中時 )