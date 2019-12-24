吊索及燈光已設置完成，未來將成為民眾打卡拍照新亮點。（台中市建設局提供／盧金足台中傳真）

水湳景觀斜張橋配合「2020台灣燈會在台中」，以7種光投射程式設定，周一至周日每天有不同變化。（台中市建設局提供／盧金足台中傳真）

中部最高新地標，串聯中科與水湳的景觀斜張橋將完工，橋面搭配投光，變換多種燈光效果，璀璨吸睛，配合「2020台灣燈會在台中」，目前以7種光投射程式設定，周一至周日每天有不同變化；未來搭配特殊節日，也會呼應主題光色變換，每日晚間5時30分至10時啟動燈光，一周7天，天天都精彩！

建設局長陳大田表示，水湳景觀斜張橋共設100組吊索，於橋面設置投光燈，沿吊索角度投射，搭配主塔投光燈及欄杆洗牆燈，在夜間以完美姿態，呈現整座橋梁之美，以7種光投射程式設定，周一至周日每天有不同變化；未來搭配特殊節日，呼應主題光色變換。

陳大田指出，水湳景觀斜張橋橫跨台74快速道路，整體外型如豎琴，橋梁高度72公尺，為中台灣最高單塔斜張橋，獲今年行政院公共工程金質獎「特優」獎肯定。

建設局說，目前吊索及燈光已設置完成，未來將成為民眾打卡拍照新亮點；配合2020台灣燈會副展區文心森林公園一同點亮台中，歡迎海內外朋友一起到台中賞燈。

(中時 )