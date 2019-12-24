跨入2020年之後又結束了一個10年，大聯盟官網年末評選出2010-19期間的美職最優秀棒球隊，加上投手總共16人，野手9人：

捕手：波西(Buster Posey)。波西是棒球名門巨人隊的宿將，他最有名的事件是2011年守備本壘時被馬林魚跑者撞斷腿，聯盟因而催生出「波西條款」來保護捕手。更厲害的是他居然隔年2012就勇摘國聯MVP。

一壘手：卡布瑞拉(Miguel Cabrera)。「委國隊長」卡布瑞拉菜鳥時就幫助馬林魚摘下世界大賽冠軍，但最有名還是老虎隊時期。他2012年勇奪美聯打擊三冠王(打擊率、全壘打、打點)，另一邊的國聯已經超過80年沒有打擊三冠王。

二壘手：艾爾圖維(José Altuve)：「阿土伯」艾爾圖維2011年首登大聯盟，身高168公分戰力驚人，曾是單季打擊王、安打王、盜壘王的另類三冠王。恐怖的打擊火力讓他顯得更像外野手而不是二壘手了。

三壘手：貝爾崔(Adrián Beltré)。貝爾崔去年在遊騎兵退休，他是史上年滿30之後表現最傑出的打者之一，生涯累積477轟，令他抱憾終身的是沒有拿過世界大賽冠軍。

游擊手：林鐸(Francisco Lindor)。林鐸是印地安人在選秀挖到的鑽石，2015年首季就差點摘下新人王。儘管只打了5年就被評為近10年最佳游擊手，諷刺的是因為他打太好，可能會被球團賣出。

外野手：卓奧特(Mike Trout)。「神鱒」卓奧特去年與天使續約，成為棒球史唯一的「4億男」。他19歲上大聯盟，22歲拿MVP，是活生生的傳奇人物，累積數據的速度直追棒壇的上古神獸。若無意外他10年後還會再進入這張榜單。

外野手：貝茲(Mookie Betts)。攻守俱佳的貝茲優秀得無可挑剔，才打6年就站穩美聯最佳外野手，成為棒球豪門紅襪隊的一哥。棒球以外他同時也是保齡球高手，曾在職業賽打出300分完美比賽，還與英國王妃梅根(Megan Markle)有血緣關係。

外野手：麥卡勤(Andrew McCutchen)。「海賊王」麥卡勤在海盜隊時期的表現堪稱國聯最強外野手。然而他近年狀態下滑，也有人認為史坦頓(Giancarlo Stanton)、哈波(Bryce Harper)是更合適的人選。

DH指定打擊：克魯茲(Nelson Cruz)。克魯茲是28歲之後才開始發達的猛將，近十年累積346轟。今年他在雙城打到39歲仍繳出41轟，在別人面臨退休的年齡，克魯茲還是一尾活龍。跟他有得拚的大概就是「老爹」歐提茲(David Ortiz)了。

(中時電子報)