今天是聖誕夜，但由於總統大選及立委選舉將至，讓聖誕相關議題較少被人提及，因此讓花店業者大嘆今年聖誕紅的買氣不如預期，估計至少比往年跌了2成。

台北市花綠小站花店協會理事長郭慧珊指出，往年聖誕節最熱賣的聖誕紅，今年買氣不佳，研判是因為總統大選與立委選舉將至，聖誕節議題缺乏媒體空間所致，聖誕紅的買氣相較去年就跌了1至2成，尤其公司行號最常購買的5吋盆栽，今年訂單大減，造成不小的影響。

郭慧珊表示，一般民眾最常購買的聖誕紅是3吋盆栽，由於體積較小、價格親民，經常受到消費者喜愛，成為交換禮物的首選，一般來說若在光線足夠及保持土壤濕潤的環境下，聖誕紅的花期可長達1個半月，相當好照顧。

除此之外，郭慧珊也推薦另一款長壽花供民眾為聖誕節增添不一樣的風采，不只在聖誕節相當應景，花期還可延續到農曆春節，且花名帶有吉祥的意味，相當適合逢年過節送禮。

(中時 )