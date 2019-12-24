屏東後備司令部前司令黃冬輝以無黨籍參選屏東縣立委第一選區，看板卻放與韓國瑜合照。國民黨屏東縣黨24日舉行記者會，指出黃冬輝參選不排除是受人指使，目的在混淆視聽、製造藍軍分裂，呼籲藍營唯一支持葉壽山。黃冬輝則回應，他比任何藍軍還正統，唯一目標就是如何把鍾佳濱打下來。

國民黨以「誰拿著國旗打藍軍？2005害國民黨失去縣長，2020又想害國民黨失去立委？唯一支持1號葉壽山」為題舉行記者會，指出黃冬輝違紀參選已被黨部撤銷黨籍，卻一再以國旗、韓國瑜合照來混淆支持者，讓國民黨、葉壽山及持者感到困擾。

縣黨部主委廖婉汝指出，黃冬輝本是反年改、反民進黨大將，當初邀請他參加黨內初選被拒，如今卻以無黨籍參選，還大掛國旗及與韓國瑜的合影看板，明知參選只會讓民進黨候選人得利，讓人覺得其背後有影舞者在操控指揮。

她說，在葉壽山選情看好之時，黃冬輝的「偽藍軍」「扛著國旗打藍軍」，讓人懷疑這是和2005年相同的選舉操作相同。2005年因同黨籍的宋麗華脫黨參選屏東縣長，導致前立委王進士落敗，失去縣長寶座。她呼籲國民黨支持者不要被「扛著國旗打藍軍」的選舉伎倆迷惑，應集中選票唯一支持葉壽山。

黃冬輝則回應，參政是每個人權益，不是權貴或政客的禁臠，他帶著年輕人出來愛國旗、愛國家、支持韓國瑜，也讓韓國瑜在屏東的民調拉起來了。他強調，他比任何藍軍還正統，唯一目標就是如何把鍾佳濱打下來；他長期站出來力挺軍公教，希望軍公教給他力量，能夠前進國會。

(中時 )