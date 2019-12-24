中科管理局邀請國內11家新創加速器及頂尖創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」，以扶植新創產業及培育產業人才，目前扶植新創團隊初見成效，陸續引進16家新創團隊，今（24）日舉辦「中台灣加速器與創業創業論壇」，邀請4家新創公司展現成果。

科技部政務次長許有進受邀致詞時強調，人才、資金、技術與市場是新創業者成功的重要環節，打造友善創新創業環境也是科技部重要任務，科技部將以打造優質創新創業環境為重要任務。

中科管理局長許茂新表示，中科智慧機器人自造基地加速器目前已引進16家新創團隊，並協助其鏈結園區產業發展人工智慧領域、工業4.0等，將新創團隊的想法實際導入工業應用。今日特別邀請福寶科技、開啟基因、云醫智能及聯騏技研等4家新創公司向各界展示產品。

中科加速器場域主任魏嘉宏表示，福寶科技為台灣首家投入外骨骼機器人技術研發的團隊，將與荷蘭之台荷加速器（Tiger Accelerator）及De Hoogstraat復建中心合作，以「智慧輔具臨床計畫」為主題申請荷蘭政府經費；開啟基因專精於精準醫療領域，開發全自動循環游離腫瘤核酸純化儀，幫助癌症早期篩檢及確診後追蹤。

此外，云醫智能開發體積小、易攜帶的iCARE健康量測儀結合APP，整合健康數據分析與雲端創新服務，建構主動式個人健康預防管理，降低潛在風險；聯騏技研結合邊緣運算與雲端運算優勢，研發智慧門鎖與門禁系統，將搶攻智慧城市市場。

緯創軟體董事李紹唐也應邀進行「AI產業應用趨勢暨募資要件分享」之專題演講。緯創軟體為亞太地區專業的資訊服務領導廠商，深入AI、大數據、物聯網等先進技術的應用領域；李紹唐同時也是二代大學現任校長，二代大學在推動企業轉型、創新接班等領域已建立良好口碑，透過李紹唐多年實務經驗的分享，讓有意發展新創事業的團隊瞭解如何在新創這條路上獲得更多協助及資源。

許茂新表示，中台灣加速器聯盟集結中部地區創新育成之能量，未來將有更多新創團隊受惠，中科管理局也將持續強化新創團隊與園區廠商之間的鏈結，創造加速新創育成及促進產業升級的雙贏局面。

(工商 )