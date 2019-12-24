日本銀行公布10月政策會議記錄，內容顯示部分央行決策官員主張央行必須與日本政府密切合作，以應付下一次的經濟下行。

會議記錄並指出，決策委員會亦討論長期寬鬆貨幣政策的弊端，一位決策官員警告，如果持續保持當前超低的利率水準，人壽保險業者恐將難以履行保險契約。

此番討論凸顯出日銀內部越來越認同，基於放寬貨幣政策的成本持續升高、而回報持續減少，在對抗經濟風險時，財政政策也許需要扮演更重大的角色。

官員們表示，日銀應該為下次的經濟下行做好準備，為此重要的不只是採取貨幣政策行動，也應該強化與政府的合作，例如透過財政政策。

日銀在10月底的會議後宣布貨幣政策維持不變，但也釋出迄今最強烈的訊號，暗示近期內可能降息，凸顯出該央行擔心海外風險恐將打亂脆弱的經濟復甦。該央行在12月會議上仍決定維持貨幣政不變，美中兩國間的貿易戰暫時休兵，降低了該央行立即擴大激勵的急迫性。

(時報資訊)