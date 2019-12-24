房市今年量能持穩，推升房仲會員數增加，由於今年股市創29年新高，投資人所賺的錢部分將流入房市、台商回流，及五大銀行貸款數低，房仲全聯會理事長林正雄說，諸項利多匯聚加持下，明年房市可望持續向上，在市場主流方面，將由以往的2房及小3房，推向首換族為主流的正3房，高雄房市仍將維持溫度。

問：明年房市看法？

答：台股指數已至12000點，創29年新高，預期部分投資人在股市賺到得錢，將會進入房市，成為明年房市成長動能。另外，目前五大銀行房屋貸款仍低及台商回流資金挹注，預期明年房市將會持續向上。

問：明年房市推案主流是否會有變化？

答：近2~3年房市主流皆以小房為主，明年新案將陸續進場，近年受到壓抑2房以外產品供給將會順勢增加。預料主流產品規劃，也會從過去的2房及小3房，推向首換族為主流的正3房。另外，豪宅寂寞了多年，豪宅超級大案南港「世界明珠」，明年進場表現值得觀察。

問：高雄房市今年火熱，明年能否持續？

答：今年高雄區不動產成長有目共睹，預期移轉棟數將創新高，以往選舉時推案將會有點停滯，但今年推案並未受到影響，加上日前抵費地百分百標脫，這些對未來將有正面的助益。預期明年高雄房市不會受到美中貿易戰、市場超額供給、選後房市政策變化影響，預期交易量方面能穩定成長，房價將呈現平盤震盪穩定走升。

問：仲介會員公司數量表現？

答：依仲介全聯會會員公司家數統計，最高峰時有7,423家會員公司，不過，2016年「房地合一稅」，及「持有稅」議題的雙重重稅下，重擊市場信心，公司數量開始連連下降。房地產市場在2017年成功築底反彈，此後連3年成長，今年可望站上30萬棟，仲介全聯會會員公司家數亦持續成長，至2019年11月5,722家，較去年已增加238家，增加約4.3%，顯示市場交易狀況日漸熱絡。

問：台灣明年經濟表現怎麼看？

答：主計總處上修2019年GDP成長率至2.64％，並預測2020年經濟成長率為2.72％，均高於IHS Markit對全球經濟成長的預測值，主計總處表示，當前經濟「穩健成長」。標普全球評級上調台灣2019全年經濟成長率0.5個百分點至2.5%，明年預測值則為2.4%，續為亞洲4小龍之首。明年經濟展望各方預期都會不錯，將成為房地產市的重要助力。

(時報資訊)