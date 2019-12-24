全球備戰5G，加上台灣現階段正在進行5G競標，帶動網通股今日相對大盤抗跌，昇達(3491)隨著大陸積極擴大建設5G基地台，將拉動回傳毫米波商機，可望扮演昇達長期營運動能，昇達今股價持穩抗跌，股價大漲逾3%，攻克5日線、月線，持續朝向季線靠攏。

昇達科專精於毫米波技術，目前已經將產品延伸至5G Sub6與毫米波的基站產品，且5G產品今年已經開始出貨，由於5G建設周期長達5~10年，將為昇達注入穩定動能。

大陸已經正式啟動5G，故積極擴大建設5G基地台，將拉動回傳毫米波商機，昇達也看好此趨勢將有利公司營運，今年相關產品已經占比昇達整體營收約8%，幾乎都是來自華為的訂單，其餘還有少量愛立信和其他客戶，昇達預計2021年5G毫米波就會熱絡，進而帶動商機，不僅如此，除5G外，昇達的4G產品的需求仍在穩定成長中，預估明年還有10%的成長空間。

此外，昇達在衛星通訊也成功了開發2家新客戶，預期明年低軌道衛星應該就會出現成長，有機會在後年達到高峰。

昇達科前三季營收14.13億元，毛利率38.70%，稅合併稅後盈餘2.26億元，年增率40.59%，每股獲利3.77元。

(時報資訊)