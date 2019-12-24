高市民進黨議員24日開記者會，以「混、跑、推、騙、茫、罷」諷刺韓國瑜市政成績，市府早上也開就職1周年記者會，由副市長葉匡時細數團隊政績，葉強調，如果民進黨願意冷靜、客觀看待高雄的進步指標，一定不會這樣說，而且他認為民進黨議員應該感謝韓市長，讓他們擁有全國知名度，「如果韓市長當選總統，議員下個會期有機會質詢總統當選人，相信他們一定很希望這樣！」

市府團隊24日上午舉行「第三屆高雄市長就職周年記者會」，韓國瑜請假中，由副市長葉匡時代理主持，各局處詳細報告1年來重大施政成績。

媒體會後提問為何韓國瑜沒有親自出席？葉匡時表示，市長競選還有很多工作，今天只是沒公開行程，但一定忙到連睡眠時間都不夠，韓市長雖不在市府，但仍會隨時聯絡，了解市政狀況，過去1、2個月由他來代理市長職務，所以今天他主持周年記者會向市民報告施政成績，沒有問題。

針對民進黨議會黨團搶先開記者會，拿「混、跑、推、騙、茫、罷」代表字諷刺韓國瑜，葉匡時說，市府團隊已把過去1年政績講得非常具體，若民進黨真的願意冷靜、客觀下來看指標，相信他們應該不會這樣講。

葉匡時更揶揄，民進黨議員應該感謝韓國瑜，因為有韓市長，過去1年才能讓他們曝光度增加，變成全國知名，而且議員們應該繼續祝福市長選上總統，因為接下來的會期就有機會質詢總統當選人，「相信他們一定希望這樣」。

媒體轉述，高雄人口淨流入1700多人，民進黨解釋是遷進來為了罷韓的，葉匡時反問記者「你相信嗎？」他指出，淨流入人口每個月很平均，如果是為了罷韓，應該是只有這個月會突然飆升；事實上，市府創造很多工作機會，也挪出公職、教師的位置讓北漂青年回家，市府帶頭做了，帶動在地企業特別為高雄人創造職缺。

(中時 )