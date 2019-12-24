立委選戰台中第五選區尋立法委員沈智慧24日上午由北屯區松勇里長王嘉君及八位鄰長陪同，在社區內掃街拜票，和社區居民熱情互動。一位手持工具在作業的民眾和沈智慧說，「現在政治太髒了，委員要幫大家去大掃除啊！」沈智慧回應說「一定，一定。一定會選後來大掃除，把肥貓、貪污犯都掃出來」。

沈智慧和民眾說，如果執政者不貪污、不養肥貓，也不要國庫通私庫，亂花錢養網軍，可以節省很多錢來給人民辦建設、辦社會福利，做更好的事大家日子可以過得更好。所以讓國民黨多一些席次，一定會恢復「特偵組」，才能辦到蔡英文總統的「私菸案」、陳菊「負債3000億」和「高鐵300萬」的案子。

沈智慧說，只要明年下架蔡英文成功，讓特偵組恢復運作，許多民眾心目中的疑案，像是「8800億前瞻的錢用去哪裡」、「民進黨政府招標為何一直都是同一人得標」、「台電風力發電成本1度要5元，為何現在賣電還不到3元」等，才有機會撥雲見日。

沈智慧在松勇里拜票後，也請民眾安心，只要每個人把手中的三票都投藍，「329起義」，也就是3號沈智慧、2號韓國瑜、9號國民黨，讓有能力執政、監督的人來，特偵組一定會恢復，讓貪汙犯受到法律制裁，還給人民一個公道。

(中時 )