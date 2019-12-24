民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農23日在《蘋果》民調中顯示，僅落後藍委蔣萬安0.8％，吳怡農24日在謙和市場掃街受訪時，喉嚨明顯「燒聲」，他強調，就只差那麼一點點，很有可能、也非常有機會贏。

對於《蘋果》民調分析，吳怡農的支持者中支持「國政配」的不到1％，蔣萬安的支持者中支持「英德配」卻有24％，吳仍強調，吳怡農重申，不管個位數還是小數點差距，都告訴他「就差那麼一點點！」，很有可能、也非常有機會，需要大家一起努力衝刺，他需要改進的也會改進。

吳怡農說，前幾天喊太用力，導致聲音沙啞。對於31日生日即將到來有何願望？他說「這麼多人給我鼓勵是很好的願望了，我還沒有想到！」並指出，感謝過去3個半月的支持者出來給他加油鼓勵，大家看到他是勇於表達堅定立場的候選人。

另一方面，民進黨主席卓榮泰也陪同立委林昶佐在中正萬華掃街，卓榮泰說，他之前認識吳怡農都是交談，但後來吳寫了份參選評估的信，內容清楚寫著，吳經過國安訓練、金融實務準確分析、從美國放棄國籍回台的責任，他便有了好感印象，當下覺得若民進黨能徵召吳選任何選區，他都要更負責地推銷給人民，若吳當選，吳會把內容跟大家講。

林昶佐則說，吳怡農的幾份民調都往上升，已接近到55波，相信怡農和新北賴品妤一樣非常有機會，他保住自己中正萬華選區之餘，會去幫其他夥伴，讓北市席次過半、增加更多，另外台灣民眾也應回溯，吳是在沒發生反送中前，就在粉專題過不能不重視國安疑慮，吳很敏銳，所以下架吳斯懷成為大選主軸，讓選民知道新世代比舊政治人物好。

(中時 )