台南市長黃偉哲今天就職周年，舉辦《暖南市政搜查隊》電影首映會。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天就職周年，舉辦《暖南市政搜查隊》電影首映會。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天就職周年，舉辦《暖南市政搜查隊》電影首映會。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天就職周年，有別於過去都是舉辦記者會回顧施政成果也展望未來，他則是選在台南老字號全美戲院舉辦《暖南市政搜查隊》電影首映會，現場邀請陳金鋒等300多位這一年來與市府互動的貴賓，觀賞這齣22分鐘電影，不少人觀看過程笑中帶淚。

黃偉哲受訪時，施政周年原本想要去捐個血慶祝一下就算了，但後來想到用不一樣方式呈現，希望用影片詮釋這一年來的努力，相信也會比個人講一些長篇大論來得好。

他也以一句話形容過去一年「新手上路踉踉蹌蹌、還好順利平安」，他說，提到展望未來，他說，民眾最在意的經濟機會跟交通，未來會繼續繁榮地方經濟、創造更多就業機會。

這齣電影中，黃偉哲化身主播加入旁白，也大方自我調侃，今年流行政治人物賣蔬菜水果，他則被形容是「西瓜」，但不論如何，他帶領團隊全力以赴拚市政。

他說，自己當初得票率不到4成，但一年來，市政成果有目共睹，但也不會以此自豪自滿，「我實在沒什麼好自豪自滿」，今後也會更謙卑聆聽民眾的聲音，「彎下腰來」繼續努力。

配合《暖南市政搜查隊》首映，全美戲院門口還高掛著手繪看板大師顏振發親手繪製的首映會看板，戲院前則擠滿人群，不少路人都被這個大陣仗吸引，以為是什麼大明星來了。

(中時 )