全世界活到破百歲的人瑞，在飲食上都有許多共通點。長壽研究員布特納(Dan Buettner)在他的新食譜《藍區廚房》中分享7種藍區食物，也就是居民壽命長的地區都會吃的食物，幫助大家能健康、活久一點。

《National geographic》報導，藍區指的是哥斯大黎加、意大利、日本、希臘、加州的居民飲食，吃的食物通常以植物為主，且藍區飲食攝取的糖、肉、乳製品，遠遠低於美國。

●豆子

布特納表示，每天至少吃半杯豆類，像是鷹嘴豆、大豆、黑豆等。藍區居民很愛吃豆子，數量是美國人的四倍。

●堅果

布特納說，人瑞喜歡把堅果當零食吃，建議每天吃兩把就夠。

●橄欖油

橄欖油含有不飽和脂肪酸，能降低壞膽固醇。布特納說，藍區居民煮菜都一定會用橄欖油，還會加在麵包、生菜沙拉一起吃。

●十字花科蔬菜

布特納表示，他發現義大利撒丁島居民超愛吃十字花科蔬菜。對甲狀腺功能有益，還可以減緩衰老，強壯骨骼、加強免疫系，對大腦和神經系統有幫助。

●水

布特納表示，藍區居民喜歡一直喝水。相較於西方飲食中，每天有一半的糖是來自汽水、飲料，對身體有害。

●咖啡和茶

布特納說，日本沖繩的人們會喝大量的綠茶，有助於預防癌症和降低罹患糖尿病風險。喝咖啡則可降心臟病、肝臟疾病風險。

●葡萄酒

布特納說，藍區居民的共通點是都會適度飲酒，特別是酒精濃度不高的葡萄酒，能預防心臟病。

(中時電子報)