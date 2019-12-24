不動產仲介經紀商業同業公會全聯會24日公布由各縣市公會票選出2019年影響房市最重要新聞事件，由「台商資金回流」居冠，「建商大推案建照量衝30年同期新高」則擠進第二名，「2019辦公室租金漲幅態勢明確 頂級商辦飆破5％」拿下第三名。

不動產仲介經紀商業同業公會全聯會董事長林正雄指出，2019年台商資金回流，工業及商辦產品供不應求，價格節節升高。許多企業積極尋覓工業地或廠房， 物色工業區土地，需求最強、最熱門的地點在新北市，其次為桃園市，統計工業需求主要3大類型，分別為物流倉儲、生產組裝、科技廠辦，預料這股熱潮在陸美貿易大戰停戰之前，需求將有增無減。

台商回流帶動的不只是工業用地需求，商辦市場也是受惠者之一，據業者統計，2019年第三季辦公室市場租金漲幅明顯，而且態勢相當明確，光前三季累積漲幅便接近2％，其中頂級辦公室以及信義區的租金年漲幅更超過5％， 未來想要進駐信義區頂級商辦或是續租的租客，勢必面臨最嚴厲的漲租挑戰。

其次，建商大推案，建照量衝30年同期新高，展現供給端市場信心增強，沈寂已久的新案將在2020年陸續進場，這是過去幾年未曾出現的狀況，2房以外的壓抑買氣浮現，供給勢必會順勢增加。預料主流產品規劃，也會從過去的2房及小3房，推向首換族為主流的正3房。

同樣看好明年房市景氣的，不只是一般首購及換屋族建商，豪宅建商也開始蠢動，千呼萬喚的超級大案，南港「世界明珠」，預料會在今年進場，華銀出面籌組300億聯貸案恭候推案。

租屋市場也是強強滾，行政院主計總處公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，消費者物價居住類房租指數，從 2014 年 12 月以來，直至 2019 年 6 月最新數字顯示，房租指數逐月成長已達 54 個月，成長率為 4.13％。

2019年最重要的房地產相關法規修法，當屬平均地權條例。為衡平不動產買賣案件實價登錄的義務責任，立法院會7月1日三讀通過修正攸關「實際登錄2.0」的「平均地權條例」，將房地交易資訊申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時、正確。至於門牌揭露及預售屋即時申報等部分，則因還有安全糾紛疑慮，這次修法並未處理，維持現行去段化、去識別化方式提供查詢。

(中時 )