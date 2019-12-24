盛崧俊（右）等人要求縣議會撤案、停建，不要與民意作對。（李金生攝）

縣議員蔡水游強調他們與民意站在一起，尊重廣大鄉親的立場。（李金生攝）

金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓，引起鄉親強烈反彈，金城鎮民盛崧俊等20餘人今（24）日赴議會拉白條抗議，要求立即撤案。縣議會則在立場不同議員的攻防下，相關提案遭到「凍結」未能進入後續審查程序，全案隨著定期會的結束也暫時告一段落，未來進一步發展備受矚目。

盛崧俊等人指出，莒光湖公園是金城鎮的最後一塊綠地，原來預定規畫興建共融式公園，提供年輕一代和老年人活動空間，如今議會「為蓋而蓋」用騙人理由，準備強占興建新議政大樓，問題是議會現有美倫美奐的大樓，全縣沒有其它官署可以相比，竟在全縣財源緊縮下，還要花近10億元來蓋新大樓，十分不妥。

副議長周子傑和蔡水游、歐陽儀雄、唐麗輝議員也聲援民眾，強調現有議會大樓加上新建7樓生活館，對19位議員來說，空間已經夠大，還有一半可以養牛，拿10億元來建新議政大樓，還不如向對岸五通碼頭看齊，用以改善「小三通」通關大樓設施，他們絕對會跟民意站在一起，堅守這塊僅存的綠地。

董森堡議員日前發起莒光湖公園「公民野餐日」，吸引2000餘位民眾扶老攜幼參加。他與歐陽儀雄共同提出「撥用莒光樓段25號，新建議政大樓」，提請大會公決一案，獲蔡水游、洪成發、張雲德、許玉昭、唐麗輝議員聯署支持。副議長周子傑、議員陳志龍也表達反對新建大樓的立場。

董森堡等人主張舉手表決，如反對方勝出，縣議會應刪除相關預算的編列。但擔任第1組審查小組委員的洪鴻斌議員表示，這筆近10億的預算在小組審查中已遭到「凍結」，公決案應該暫時撂置。雖然反對方議員提出異議，但因按照議事行程的排定，相關提案未能獲得進一步討論。

董森堡議員的相關提案遭到「凍結」，未能進入後續審查程序。（李金生攝）

縣議長洪允典落槌，全案隨著定期會的結束也暫時告一段落。（李金生攝）

副議長周子傑強調，該站出來的都站出來了，他們會站在民意這一邊，不會讓鄉親失望。（李金生攝）

(中時 )