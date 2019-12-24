開季打得跌跌撞撞的金塊，今天靠著約基奇的大三元，以及賈瑪莫瑞的準絕殺球，113比111驚險擊敗太陽，奪下7連勝，並且送給對手7連敗。

金塊首節就打出強悍攻勢，取得12分領先優勢，全場最多領先達16分，但太陽從第二節起開始逐步蠶食，進而在第四節反超比數，甚至還取得9分領先局面。

從領先到落後，金塊的士氣差點崩盤，幸好米爾沙普和蓋瑞哈里斯挺身而出，加上約基奇4罰得手，加上三分線外破網，個人連拿7分，幫助金塊追平比數。

最後27.7秒賈瑪莫瑞砍進左側45度角三分球，約基奇完成大三元最後一塊拼圖，金塊要回領先，但，戴文布克立刻回敬三分球，太陽再次逼平。金塊喊出暫停布署最後一擊，賈瑪莫瑞晃開防守球員採在三分線上出手命中，金塊再度超前，時間剩下3.2秒；戴文布克執行最後一擊，但遭到葛蘭特的麻辣鍋無情封阻，金塊才得以在驚滔駭浪中摘下7連勝。

金塊全場投籃命中率高達55.1%，比太陽的48.3%出色不少，約基奇22分、12籃板、10助攻，本季第6次大三元，賈瑪莫瑞28分、7助攻，兩人是金塊能夠延續連勝的最大功臣；巴頓13分、6籃板、5助攻，米爾沙普10分、8籃板，葛蘭特11分。

太陽8人得分上雙，可惜功虧一簣沒能中止連敗，盧比歐21分、7籃板、9助攻，歐布雷14分，戴文布克11分、6助攻，薩瑞奇13分、6籃板。

(中時 )