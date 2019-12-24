新北戰警中和分會40餘人昨（23日）下午特地前往新北市國民黨第八選區立委提名候選人邱烽堯與韓國瑜聯合競選總部加油、打氣。（邱烽堯服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北戰警中和分會40餘人昨（23日）下午特地前往新北市國民黨第八選區立委提名候選人邱烽堯與韓國瑜聯合競選總部加油、打氣，邱烽堯在會中表示，他與韓國瑜都是土生土長的中和子弟，從韓國瑜一路走來的表現，他有信心，所有中和人都一定會全力相挺。針對民進黨所設立的年金改革委員會，只要韓國瑜當選，他能順利進入國會，未來都一定會替軍公警教討回公道。

新北戰警中和分會會長陳建材、副會長黃祝等人號召下，特地前往中和連勝街邱烽堯與韓國瑜聯合競選總部。邱烽堯在會中表示，中和是韓國瑜的故鄉，曾擔任一屆台北縣議員、三屆立委，與一年9個月的中和市副市長。從韓國瑜自政壇退休，然後轉任北農總經理到當選高雄市長，這一路的過程與遭遇，相信大家都看在眼裡。

邱烽堯說，這一次他與韓國瑜踏上征途，一人拼總統、一人拼立委，必須要中和鄉親全力相挺，才能徹底把民進黨過去這四年來許多不公不義的施政徹底瓦解。邱烽堯表示，民進黨施政獨裁，尢其設立一些包括促轉會、年改會、不當黨財調查委員會等等，都到了天怒人怨的地步。尢其針對退休的軍公警教的年改會最是令人髮指，這些東廠為少數政客把持，這些人所行使的惡法，更讓憲政體制蕩然無存，並造成退休軍公警教人員與社會各階層的嚴重對立。

邱烽堯表示，唯有儘速回歸憲政體制，廢除東廠，才能弭平大家的傷痛，讓國家社會早日回歸秩序。邱烽堯同時拍胸脯保証，只要韓國瑜當選，他能順利進入國會，不久的將來，一定會替大家討回這個公道。此話一出，立即引起在場人士一片迴響與喝采。他同時預告，新北戰警的老長官，前警政署長與警大校長侯友宜，預定24日下午也會在中和景安路與和平街的黃昏市場陪同他掃街拜票，也希望新北戰警好夥伴也能前往與侯友宜敘敘舊。

(中時 )