國民黨中央委員連勝文今日受訪談到2020大選，認為選舉最後階段國民黨總統候選人韓國瑜應集中上媒體或辦大型造勢，此外國民黨也應該加強運用志工力量。

連勝文今日接受《POP搶先爆》專訪，被主持人朱學恒提到郭台銘表示後悔退選2020，如果他選總統將可創造三贏。對此連勝文表示初選時香港紛爭尚未擴大，如果不是韓國瑜出來選，之後仍會面對香港反送中等議題衝擊，加上郭台銘在大陸做生意，在如今的仇中抹紅氛圍下，很難說誰選總統就一定會更有利。

對於1221的罷韓挺韓遊行，連勝文表示，去參加挺韓遊行者眾多，從鞏固信心的角度講是成功的，如今選前三周時間有限，參加小場合效果有限，應集中上媒體或辦大型造勢，因為很多人對候選人的認知都是從媒體取得。

對於1229民進黨將舉辦的下架吳斯懷的晚會活動，連勝文指出這種做法跟中共過去文革時批鬥的人行為類似，到底誰比較像共產黨？而且這也是雙重標準，吳斯懷去大陸強調中華民國的行為沒有人稱讚，如今許多罵吳斯懷的人也忘了吳斯懷在捍衛軍公教年金的貢獻，那為何賴清德去大陸見統戰部官員就沒事？韓國瑜去大陸就叫賣台？

連勝文也痛批監委陳師孟的只辦藍不辦綠，質疑怎樣叫綠？是他決定嗎？只要不聽他的話就要辦嗎？一黨獨大就這麼霸道？跟反滲透法一樣，由執政者決定你是否犯法。

連勝文也認為如今國民黨組織人力萎縮之下，應該要多運用志工，好比民進黨的網軍養起來後就吸引了很多志願者加以協助。

(中時 )