伊林娛樂名模陳詠芯，日前在台灣華歌爾50周年內衣秀上獻唱歌曲〈A thousand years〉、〈Perfect〉，好聲音讓現場觀眾如癡如醉，從沒走過內衣秀的她，第一次踏上內衣秀舞台，卻是歌手身份，被誇讚是「美聲名模」，她開心表示：「很享受在舞台上演出的感覺，開始唱時就完全投入，享受其中，一掃上台前的緊張。」

舞台走秀自帶超模氣場的陳詠芯，私底下非常熱愛唱歌，遺傳媽媽好歌喉的她，唱歌毫不怯場，歌唱比賽獲獎無數，她國中時曾報名歌唱選秀節目《超級偶像》，讀景美女中參加校內歌唱比賽，獲得個人組第3名、團體組第1名，非常優秀，她說，「之後有機會我很想報名挑戰《聲林之王》。」她除了是籃球高手，也遺傳媽媽好歌喉，她透露，小時候全家會守在電視機前收看《超級偶像》，媽媽是家中最會唱歌的人，她表示媽媽除了很會唱，耳朵也很靈敏，「媽媽聽完選手唱歌，會講評論，而且她講的跟評審說的一樣，超厲害的。」

陳詠芯在內衣秀上唱歌。（伊林娛樂提供）

愛唱歌的陳詠芯透露，自己非常享受在舞台上表演的感覺，會整個人沉醉在裡頭，完全不會緊張怯場。她先前在自己的YouTube頻道放上Cover歌曲〈Beauty and the Beast〉、與同門師弟noovy主唱Shawn合唱〈Shallow〉，當時就引起不小迴響，也讓導演注意到陳詠芯的歌唱實力，主動找她在這場盛大的內衣秀上演唱，陳詠芯希望以後有更多可以演唱的機會。

(中時 )