南韓媒體報導，南韓總統文在寅23日在北京邀中國國家席習近平訪問南韓時，習近平要求文在寅解決薩德問題，並要求南韓政府就是否部署美國中程飛彈問題表態，展現出不滿立場。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版報導，文在寅在北京舉行的韓中高峰會談（文習會）上邀請習近平儘早訪問南韓時，習近平只作出「積極考慮」的原則性立場。

報導指出，習近平要求文在寅解決「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）問題，還要求南韓政府就是否部署美國中程飛彈問題表態。

一名南韓外交消息人士表示：「作為習近平訪韓的條件，中國提出了解決薩德問題和拒絕部署中程飛彈等要求，最終目的可能是削弱韓美同盟。」

報導指出，南韓政府的立場是，在習近平預定明年4月訪問日本之際，促成他訪問南韓。但習近平對訪問南韓的邀請只表示了「積極考慮」的原則性立場。

據悉，習近平還表示，美國部署中程飛彈不利於中韓關係，要求南韓政府表明明確的立場。對此，文在寅沒有作出明確回答。

據報導，文在寅向習近平提出解除和薩德問題有關的「限韓令」。文在寅說：「雖然彼此可能有暫時的失望，但兩國關係絕不會疏遠。」南韓政府一名有關負責人表示：「這是在委婉要求解除報復。」但習近平表示：「希望（薩德問題）得到妥善解決。」

報導引據中國共產黨機關報「人民日報」報導，文在寅當天對習近平說，無論是香港的事情，還是與新疆有關的問題，都是中國的內政問題。

對此，青瓦台表示：「習近平解釋說香港、新疆問題是『內政問題』，文在寅發言的主旨只是表示聽清楚了習主席的發言。」

報導指出，與此不同，當天在與習近平的高峰會談上，日本首相安倍晉三就香港問題表示：「非常擔心。希望採取克制的對應措施，儘早收拾局面。」

對此，南韓外交界有人說：「繼北韓人權問題之後，在香港問題等在國際上引發爭議的人權問題方面，人權律師出身的文在寅似乎在單方面地支持中國政府。」

文在寅還提到「中國夢」，他說：「與中國就探索韓國新南方、新北方政策之間的聯繫合作達成了協議。」

報導指出，但今年6月在首爾舉行韓美高峰會談後，文在寅曾表示：「將推進韓國新南方政策和美國印度太平洋（Indo-Pacific）戰略的協調合作。」

中韓峰會結束後，面對「兩國層峰是否就緩和對北韓制裁交換了意見」提問時，青瓦台核心人士表示：「在朝鮮半島安全形勢嚴峻的情況下，需要進行各種國際努力。」

報導指出，文在寅23日晚上前往成都，在與中國國務院總理李克強會談時，他說：「徹底連接起已中斷的南韓和北韓之間的跨境鐵路和公路，在朝鮮半島完成像網路一樣連接起中國和歐洲的歐亞物流血脈，將成為發展多邊和平安保體制的基礎。」對此，李克強說：「中方也願意一同進行構想。」

(中央社)