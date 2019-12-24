談及國民黨2020總統大選選情，國民黨副秘書長蔡正元今天受訪表示，日本曾統治台灣50年，在台灣社會各角落有深切可連絡佈點，能精準社會調查，因此他日前稱蔡韓兩人差距不到5％，這是很合理的差距，且差距日漸縮小中。蔡也說，不分區立委席次有望攻下13至15名。

蔡正元說，國民黨氣勢已經從谷底翻身，政黨與不分區支持度都已經超過民進黨，所以有空間增加。至於蘋果日報最新民調指出，蔡韓民調拉大至32.4％，蔡直指，此份民調不準確。

為反制民進黨「下架吳斯懷」選戰策略，蔡正元凌晨在臉書發起「下架陳師孟」，他受訪時批評，陳師孟的行為非常不可取，作為一個監委怎麼可以用順我者生、逆我者亡的態度處理司法問題，台灣推動現代化司法制度不過幾十年而已，其中可能有很多缺點，經常出現失誤或不被社會大眾諒解的判決文，需要有更多關懷與改革，協助將台灣司法制度推進到世界級高水平，然台灣目前落害中國大陸。

蔡正元表示，陳師孟日前赤裸裸公開要查辦判藍營政治人物無罪、判決綠營政治人物有罪的法官，若判決有誤要拿出證據理性討論，怎麼可以用結果與立場決定司法審判品質，已經是毀憲亂政，如東廠般干預司法。

蔡正元說，由於陳師孟有監委任期保障，若要將其下架，要拆掉保護網，也就是讓民進黨立委成為絕對少數，國民黨立委占國會多數的話，就可以發動對陳師孟的譴責與批判，甚至主動逼迫監察院彈劾陳師孟，要讓陳師孟成為被彈劾的監委第一人，證實可以運作憲政制度。

(中時 )