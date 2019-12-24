小燈泡媽媽王婉諭步出法庭後接受媒體採訪，她哭著說小燈泡的案件發生至今，家人的心痛仍無法平息，巨大的傷痛留下無法抹滅的傷痕，如同她們永遠忘不了小燈泡，悲傷在此生已不可能復原；就算凶手判死，怎會有安慰可言？想要的是小燈泡沒有離開。

王婉諭說，身為被害者家屬，她們相當恐懼現有機制無法確切防免再發以及徹底教化，因此，她們無法承受兇手回到社會，希望法院依法將殺小燈泡凶手王景玉與世永隔，她要其他的孩子不再遭受同樣的噩運。

她說，一命抵一命，是對小燈泡生命的羞辱。在她心底，小燈泡的命絕不會與王景玉的性命等價；作為母親，作為被害者，她要求大家應當重新賦予小燈泡性命的價值，就是讓小燈泡成為因無差別殺人而受害的最後一個孩子。

王婉諭說，把身心障礙罪犯關進監獄後，不但無法矯正過失，反而讓他們病情惡化，讓他們出獄後更加危險；難道我們要坐視這種惡性循環，都要等到重大暴力犯罪再發生後，再將這些人判死？永久移除？

她表示，這答案應該很明顯，我們可以一起努力改變制度，讓社會更安全更美好；如果，如果小燈泡的生命可以換來不再有類似案件發生，社會安全網的真正建立。或許才能讓小燈泡永遠活在我們每個人心中。

(中時 )