北韓近期不安分，不僅連連測試新武器，甚至高調宣稱將會送美「聖誕節」禮物，引起外界高度關注。正值外界推測北韓恐又用何種新武器以作為對美的聖誕大禮，美國有線新聞網（CNN）引述一名消息人士表示，北韓的大禮根本不是什麼武器，而是看準遭彈劾後的美國總統川普政治實力軟弱，準備對美採更強硬政策，包括不再進行非核談判，並要求承認北韓核武國，這對一度對北韓最高領導人金正恩有所期盼的川普，恐更加失望。

北韓外務省負責對美事務的副相李泰成稍早警告，北韓向美方發出的年底對話期限逼近，北韓會選什麼樣的「耶誕禮」，完全取決於美國的抉擇。多位分析家與專家猜測，北韓官員口中的「耶誕禮」，可能是指發射先進飛彈或在衛星基地進行測試，兩種情況都會引發美國及其他大國的強烈回應。

但CNN引述匿名消息人士指出，北韓進行發射如衛星、洲際彈道飛彈等挑釁行為的機率其實「非常低」，因為這類行徑對身為平壤兩大貿易夥伴的大陸與俄羅斯來說，可能都算太過挑釁。

這名消息人士表示，由於彈劾案在政治上削弱川普政治實力，連帶影響川普明年連任機會，北韓正計劃對美採取強硬政策，包含不再就去核化議題進行談判，及鞏固北韓身為核武國家的地位，這才是北韓可能的聖誕節大禮。

消息人士表示，若川普連任成功，北韓會較願意再與美方接觸，但雙方要恢復會談的門檻也變高，「非核化議題，目前看來是沒得談」。此外，北韓擔心即使現與美方達成核武協議，若川普在明年11月大選連任失利，他的繼任者恐不會遵照協議。近期也有多位北韓外交人員表示，川普政府退出伊朗核協議的決定，是他們無法信任美方會忠於一項長期協議的原因。

此外，不論是短期或長期，北韓也不會再尋求制裁鬆綁來促進國內經濟發展，而是轉而加強推動所謂自力更生的「主體思想」。這位消息人士表示，這項新政策可能就是一位高階北韓官員日前所稱，要獻給美國的「耶誕禮」。

對於北韓近期動作連連，美國總統川普也曾16日也表示，現在美方正密切關注北韓的一舉一動，但「如果北韓有某些事『正在計畫中』，我會感到失望」。

(中時電子報)