新北市凶汐止區公園路中正市場2名攤商原本是熟識的酒友，今年11月間因口角發生拉扯，其中賣魚的攤商拿水果刀攻擊賣水果的攤商，導致水果攤商頸部切割傷、胸部有穿刺傷，檢察官認定受傷的部位是人體重要器官，楊男經送醫撿回一命，仍將賣魚的攤商依殺人未遂罪提起公訴。

52歲賣魚的廖姓男子，與48歲受僱水果攤的楊姓臨時工，兩人都是街友，會聚在一起飲酒，今年11月16日因細故發生口角，早上8點多在中正市場內口角，楊先揮拳打中廖的臉部並拉扯倒地，廖拿隨身攜帶的水果刀，朝楊的頸部揮擊，持刀刺向楊的胸口。

檢察官調查傷勢，發現楊雙側氣血胸、左頸處切割傷12公分，前胸則有2處3公分的穿刺傷，經送醫急救並無生命危險，而廖眼角也被打傷，但因他持刀攻擊，都朝向人體重要部位，很可能會殺死對方，依殺人未遂罪提起公訴。

(中時 )