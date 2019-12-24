第8次中日韓領導人會議今在四川成都舉行。會後大陸總理李克強、日本首相安倍晉三，及韓國總統文在寅共同舉辦祭記者會，三方將力爭儘快簽署東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）並加快中日韓自由貿易協定（FTA）談判；並認為，朝鮮半島實現完全無核化和永久和平符合三國利益，並將為此繼續緊密合作。

綜合日韓媒體報導，三國首腦確認了方針，將力爭儘快簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）並加快三國自由貿易協定（FTA）談判。

三方一致認為，早日重啟朝美對話推進無核化取得實質性進展，有助於朝鮮半島乃至東北亞和全球的和平穩定，三方將繼續為此付出多邊外交努力。

此外，三方認為，繼去年舉行第七次會議之後，三國領導人會議連續2年舉行，這將成為峰會常規化的重要契機。為了中日韓三國的合作深入穩定發展，三方將繼續推進合作的常規化和制度化。

三國領導人還就擴大惠及三國全體人民的實質性合作達成共識，具體包括加強經濟、社會和環境領域的合作，防治大氣污染；營造開放互惠的貿易環境；推進並擴大科技合作；積極合作加大區域內互聯互通及基礎設施領域的合作。重申促進區域內人文交流的必要性，攜手力促明年東京夏季奧運會和2022年北京冬奧會成功舉辦，擴大體育領域的深層交流合作。

而三國領導人還在會後簽署包括合作願景和未來合作方向的《未來十年三國合作願景》，將會議結果列入文件。

(中時 )