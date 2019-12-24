國民黨立委陳學聖（左）及林奕華（右）24日開記者會痛批執政黨藉打擊假新聞名義，使很多網民不敢討論時事。（劉宗龍攝）

國民黨立委陳學聖及林奕華24日舉行「東廠之亂，連小英論文都嚴禁討論」記者會，披露兩位教授的親友都因為在網路討論「蔡英文假學位」等訊息而遭警方約談或遭調查局交辦而移送，陳學聖質疑執政黨是否在利用檢調警，藉著打擊假新聞名義，使很多網民不敢討論時事，引發寒蟬效應？呼籲執政當局把髒手移開，不要再讓檢調警當自己鷹爪，恢復他們行使公權力該有的超然立場。

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