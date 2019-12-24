藍委批東廠：小英論文禁討論？！ 13:192019/12/24 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委陳學聖（左）及林奕華（右）24日舉行記者會，披露有兩位教授的親友都因為在網路討論「蔡英文假學位」等訊息而遭警方約談。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委陳學聖（左）及林奕華（右）24日開記者會痛批執政黨藉打擊假新聞名義，使很多網民不敢討論時事。（劉宗龍攝） 國民黨立委陳學聖及林奕華24日舉行「東廠之亂，連小英論文都嚴禁討論」記者會，披露兩位教授的親友都因為在網路討論「蔡英文假學位」等訊息而遭警方約談或遭調查局交辦而移送，陳學聖質疑執政黨是否在利用檢調警，藉著打擊假新聞名義，使很多網民不敢討論時事，引發寒蟬效應？呼籲執政當局把髒手移開，不要再讓檢調警當自己鷹爪，恢復他們行使公權力該有的超然立場。 (中時 ) #討論 #檢調 #陳學聖 #記者會 #論文 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國央行遭駭...監管局抓鬼 04:092019/12/20 全球財經 握手會中風 陳學聖拍影片反駁 04:102019/12/20 地方新聞 招待看電影 陳歐珀陣營忙自清 04:102019/12/20 地方新聞 反滲透法 柯：兩岸密切交流下讓多數台灣人民不安 11:082019/12/20 政治 國民黨立委陳學聖、呂玉玲 獲桃市教產工會推薦 18:552019/12/20 生活 國立大學也爆論文亂象 航管所竟寫美甲 10:492019/12/22 生活 桃園第六選區 陳學聖跳區開戰 趙正宇全力防守 01:192019/12/23 地方新聞 小英論文嚴禁討論？民眾傳「假學位」訊息遭警調約談 09:522019/12/24 生活 民進黨推反賄選24小時專線 13:102019/12/24 政治 報告高雄一年政績 葉匡時：民進黨議員應感謝韓國瑜 13:032019/12/24 政治 政治熱門新聞 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 - 政治 高雄最新街頭民調 網友驚呼：不可思議！ - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。