南亞科技(2408)預估第四季DRAM供需平穩，價格持平或小幅漲跌；明年隨著市場供需改善，研調機構看好明年DRAM市場回復成長，南亞科不畏外資近來持續買超，股價守穩在83元左右高檔。

南亞科第三季受惠消費型及標準型市場需求強勁，位元銷售量成長約35%，超乎預期，但平均銷售單價季跌約13%，致獲利續降；公司預期第四季DRAM供需平穩，價格漸止跌，有助於營運逐步回穩。

隨著美光股價周一達55.4美元，漲幅0.62%，帶動南亞科今早股價相對台股平穩。近20個交易日，外資累計賣超南亞科57456張，但公司股價從70元附近漲至最高86元，本土的投信法人近20個交易日買超37099張，呈現土洋對作。

南亞科預估本季產品價格小幅漲跌，第4季位元銷售量預估與上季持平或下跌低個位數字百分比，全年位元銷售量年增目標約為13%，與市場需求成長率相似。

展望明年，隨著供應商持續調節庫存，資本支出保守，令需求面改善；供給面方面則看好手機及伺服器成長。南亞科指出，各家推出新機及照相功能升級，增加DRAM平均搭載量，且5G手機銷售量逐年成長，今年DRAM搭載量多為8GB，預期明年將持續成長。

在伺服器方面，雲端業者需求逐步升溫。終端串流服務、企業用雲服務、AI及網路產業的發展，可持續帶動伺服器長期需求。

(時報資訊)