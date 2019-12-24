國民黨副祕書長蔡正元、新黨不分區立委候選人邱毅24日在國民黨中央舉行記者會爆料，「卡神」楊蕙如的暗黑網軍直接隸屬於民進黨中央黨部，合約上還有「蔡英文」。民進黨主席卓榮泰對此回酸「正毅兄弟」說，2位歷史人物只會講歷史事件，不足以評論。

卓榮泰表示，自高雄遊行後，台灣還是和諧的社會，大家要往前看，那2位歷史人物只會講歷史事件，不足以評論。

卓榮泰提到，逆轉韓流有三大關鍵，有蔡英文總統與副總統候選人賴清德聯手，還有香港反送中，及國民黨的不分區立委名單不聽民意改變，所以促成民進黨最大團結，而前駐台日本大使沼田幹夫稱蔡與國民黨總統候選人韓國瑜的差距在5％內，對民進黨是很大警惕，他也要求所有黨公職戰戰兢兢，沒有樂觀的本錢，要爭取勝利。

「國民黨麻木不仁、無動於衷！」卓榮泰痛批，國民黨對民情反映不重視，黨主席吳敦義覺得吳斯懷不必負責、不必拔掉，認為沒影響，那大家就等著看看。

卓榮泰說，他在選戰中期就設定4大目標，「攻下北台灣國會可過半」、「贏得中部就不會輸給中國」、「守住南台灣就守住大台灣」、「看好宜花東台灣就整個翻轉成功」，北台灣傳統上，民進黨還有成長空間，北市是2＋1，要力保3席穩定，只要再增加1、2席就可打平，翻轉台北。

卓說，翻轉台北的都年輕的選將，這對年輕人參與改革有很大鼓舞；新北也不錯，有9＋1席次，那個1是賴品妤，並希望其他9席能順利衛冕，此外現在泛綠各地選將也非常努力，今天跟林昶佐的車隊拜票，看到昶佐勤走出來的成績，他都感謝及敬佩。

林昶佐則說，過去1個月以來，他民調都小幅領先，在吳斯懷發酵前是55波，相信可以穩住這區，關鍵是青壯票，他贏對手藍委林郁方的票源是年輕票，但年輕票投票率低，一來一回很緊張、膠著，要號召大家出來投票。

(中時 )