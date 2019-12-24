高雄、南投、嘉義3地地檢署突破區域限制，通力合作，經過3個月的跟監，破獲台灣最大山老鼠集團。（呂妍庭攝）

高雄、南投、嘉義3地地檢署突破區域限制，通力合作，經過3個月的跟監，破獲台灣最大山老鼠集團。（呂妍庭攝）

高雄、南投、嘉義3地地檢署突破區域限制，通力合作，經過3個月的跟監，破獲台灣最大山老鼠集團。（呂妍庭攝）

高雄、南投、嘉義3地地檢署突破區域限制，通力合作，經過3個月的跟監，日前兵分多路，瓦解以陳姓男子為首的一條龍式山老鼠盜伐集團，將22名嫌犯移送法辦，查獲樹材更高達50噸，換算市價至少上億元，是台灣歷年來查獲最大宗的木材盜伐案。

保七總隊第8大隊今年初執行巡山任務時，發現高雄六龜珍貴樹林遭山老鼠濫墾，經過半年追查發現以53歲陳姓男子為首的山老鼠集團，盗伐範圍遍及南投、嘉義、高雄等國有林地，且這批山老鼠都在山上直接切割，再以貨運夾帶或人力搬運下山，交由下游藝品、佛具店銷贓牟利，經報請檢察官後，組成專案小組後，由南投、嘉義、橋頭三地檢署聯手同步指揮調查。

專案小組歷經數月跟監蒐證，12月19日由橋頭、嘉義、南投地檢署檢察官聯手指揮保7總隊第8大隊、第7大隊、嘉義林管處、屏東林管處、南投林管處、高雄市政府警察局、嘉義市政府警察局、移民署南區事務大隊等單位，持搜索票37張，兵分多路至高雄，嘉義、南投等地區同步執行搜索，緝獲曾姓、陳姓等嫌犯22人，起出台灣特有種保育樹材一大批約50公噸。

此外，查緝人員除在高雄市鳳山區某佛具店查獲大批珍貴樹材段木、成品及半成品，佛具店4樓還有1間大型牛樟菇培養室，內有大批牛樟樹段，由於數量龐大，光清點就要花上一陣子。

保7總隊8大隊大隊長李日聰透露，破獲的山老鼠集團分工細膩，上中下層層分工，其中陳姓嫌犯長期從事山老鼠盜伐，甚至以業務手法，代客訂製所需要的木料，除先行囤貨外，還會依顧客要求，讓上游的山老鼠先盜伐所需大小和樹種的木材，再找當地人協助運送下山，送工廠裁切到一定尺寸，由他親自送到下單的藝品店，當場以現金交。

李日聰說，嫌犯從事不法行為，警覺性相當高，並飼養犬隻戒備，搜索當天，主嫌養的秋田犬看到主人被抓，竟扯斷鍊子，狠狠咬住一名王姓隊員的大腿內側，隊員還得奮力把秋田犬制服，才繼續辦案，所幸事後無大礙，至於查扣的贓物光清點就花了數天時間，至於市價還必須由林管處推估，金額至少億元起跳。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，此案查獲的木材重量達50公噸，角材2千多塊，是史上最多的一次，未來會繼續循此模式，結合跨縣市單位 打擊山老鼠。林務局嘉義林區管理處長張岱也說，山林幅員廣，單靠林務局人員、巡山員去巡查，十分困難，為此，去年成立盜伐通報平台「山老鼠雷達站」，並培訓山林志工，再結合檢警，才有如此豐碩的成果。

(中時 )