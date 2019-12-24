震驚社會的3歲女童小燈泡命案，歷審均將凶手王景玉判處無期徒刑，經撤銷發回後，高院更一審今天進行最後辯論程序，小燈泡媽媽王婉諭出庭，哽咽地說希望法官將凶手判處死刑，庭末審判長曾淑華諭知，全案辯結下月21日宣判。

死者家屬律師陳孟秀在法庭上表示，今天是平安夜，原本小燈泡媽媽一家人該是全家快樂團聚慶祝，卻因為王景玉的行為，家裡永遠少了一個人；王婉諭還得要坐在法庭內，痛徹心扉地看著司法程序提示證物、看著大家討論一個殺害她孩子的被告有多弱勢。

律師說，歷審的種種鑑定報告，在在顯示被告再犯風險甚高，多位鑑定人皆認為，被告未來如果有一天出獄，要降低其再犯風險得要有「高規格的心理社會處遇」、「一定條件下的處遇」才可能。

律師跟王婉諭都非常擔憂，王景玉倘若未能有妥善的處遇，倘若有一天回歸社會，那可能是全民要承受的風險，是不是告訴人一家的悲劇，再重演在其他人家呢？也因此懇請法官考量家屬的擔憂，迫不得已，請求法官從重量刑。

李宣毅律師表示，請求死刑的原因，並不是單純出於憤怒及恨意，是對於其他小孩可能受到危險的擔憂，擔憂無法保護其他小孩的害怕。

(中時 )