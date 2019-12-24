第三屆高雄市長就職屆滿周年，高雄市政府24日以「高雄新頁」為題，召開記者會，提出30項成功施政成績，包括累計重大民間投資金額累計達2,161億元，高雄代理市長葉匡時表示，如果以2項綜合指標做為施政成功的判斷，就是今年1到11月高雄人口淨增加1,775人，這是過去8、9年來罕見，代表高雄工作機會增加、以及高雄是宜居城市，另一項則是高雄人的光榮感恢復了，高雄也成國內外曝光最多的城市。

第三屆高雄市長就職屆滿周年「高雄新頁」記者會，24日由代理市長職務的副市長葉匡時，帶領高市府局處首長等一級主管，穿著白襯衫，捲起衣袖，呼喊「執政不喊口號、政績直接做到」，葉匡時指出，「施政不喊口號，做就對了」，如果以2項綜合指標來看，就可看出高雄施政一週年的成績。

他說，今年1到11月，高雄人口淨增加1,775人，這是除了2006年流入21人之外，8、9年來的第一次，因為，過去8、9年來，高雄的人口都是淨流出的。

葉匡時表示，人口淨流入，代表更多人願意搬到高雄這個城市，原因至少有2個，其中之一是，高雄的工作和就業機會增加了，其二是，居住的環境改善了。

另一個指標是，高雄人的光榮感恢復了，葉匡時指出，從心理層面觀察，這是反應民眾對高雄的改變，而高雄也是全世界華人矚目的焦點，「這是前所未見的」，因此，有利高雄招商引資，吸引更多觀光客前來高雄。

高雄研考會主委李銘義簡報施政成績時指出，高雄市成立「工商發展投資策進會」，重大民間投資金額累計達2,161億元，比去年全年成長90％，已簽約的促參案41億元。

他說，為了充實產業用地、領航經濟起飛，和發產業園區今年園區產一用地已經完售，「仁武產業園區」也啟動招商開發，預計2021年陸續交地，而中央審議通過的「橋頭科學園區」及「新材料循環產業園區」申（籌）設計畫，高市府也將全力配合推動。

在打造友善的投資環境，提高行政效率方面，李銘義以日商大和房屋集團投資案為例，高市府加速於1.5個月內完成，行政程序縮短一半，另外也發出招商企業融資專案、安居高雄市民首購優惠房貸專案、以及雄速貸專案貸款等「金融3箭」。

他說，韓國瑜市長主要施政目標之一的「貨出去，人進來」，在拓展農漁通路部分，截至11月底，農產品外銷量達1萬3,071公噸，外銷產值達 6.3億元，較去年全年成長2倍；漁產品外銷量14萬5,729公噸，外銷產值79.7億元。同時為高雄引進人潮，上半年住宿旅客成長六都第一，今年1到10月遊憩景點遊客共3,043.4萬人次，活絡庶民經濟。

(工商 )