國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於24日聖誕節前夕前往基隆安樂區的「ㄧㄚ一ㄚ幼兒園」為孩子們的未來聲援，現場數十位園童看到充滿溫暖的「宋奶奶」，各個都欣喜萬分搶著合影，宋瑋莉指出，育幼兒政策是她最重視的一部分，並且台灣未來的希望，也肩負在下一代身上。

宋瑋莉現場像寶可夢中的護士「喬伊小姐」一樣，向園童分送著聖誕禮物「寶可夢收藏球」，並指出，雖然球內只是普通的小公仔與橡皮擦，但是贈送的意義大於實際物品，也象徵著自己對孩子們的宣誓。她強調，台灣少子化問題迫在眉梢，但蔡政府卻漠視這個嚴重的問題，自己認為此舉極為不妥。

宋瑋莉表示，2020大選即將到來，請全民拿出「危機感」，不要讓不知改變、漠視兒少問題的政府繼續「卡位」，並呼籲選民將票交給真正與人民一起生活的庶民總統候選人韓國瑜，及真正在地方一起努力生活的立委候選人宋瑋莉，她指出，待自己上任後，將馬上大力規劃、訂立新的育兒、全民生育政策，也為孩子們的未來環境實地著想，爭取更多的育幼兒教育調整，這不只是候選人要解決的問題，更也是台灣人的當務之急。

爭取連任的民進黨籍立委蔡適應於24日與北市第12選區區立委候選人賴品妤在碇內加油站、四腳亭再次合體掃街，兩人現場也針對暖暖與瑞芳在基隆河濱步道、自行車道串連提出想法，並表示未來會推動基隆河自行車道的優化，讓在地水岸更適合民眾休憩。

(中時 )