鴻海創辦人郭台銘昨於政論節目專訪坦言後悔退選，言下之意是否2024保有與親民黨合作選總統空間。親民黨總統候選人宋楚瑜今受訪表示，感謝郭董在專訪肯定他過去施政、人格特質讚賞等，宋楚瑜強調，他只做一任沒有包袱，下次誰都有機會，但要先讓老師傅打好基礎，撥亂反正。

針對郭台銘專訪時提到國民黨現況，宋楚瑜說，他不擔心國民黨現況，因為早就看透，很早就提醒國民黨這些大咖，想的就是爭取買辦的頭銜，真的為台商還是為自己，大家心裡有數。宋楚瑜強調，他不是批評或指責任何政黨，是自我期許，親民黨能穩定兩岸關係，對於當前局勢如何海峽風平浪靜，這才是最重要的。

宋楚瑜喊出2020大選是終局之戰，至於下屆是否會尋求與郭台銘合作，宋楚瑜說，他只做一任，沒有任何包袱，更重要是下一次誰都有機會，但這次要先讓老師傅打好基礎，好好為台灣找出自由民主，多采多姿、撥亂反正，需要大家一起來參與。

至於元旦升旗活動是否與郭台銘同台，宋楚瑜說，他們心中都有中華民國及國旗，如何表達，到時候會請大家共襄盛舉。

(中時 )