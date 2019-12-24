身兼環球晶(6488)董事長、台特化董事長及中美晶(5483)總經理的徐秀蘭，今年在中美貿易戰中，作了一個「快、狠、準」的決策，就是擴大在台灣投資！環球晶境外資金將匯回3.5億美元，折合新台幣超過100億元，環球晶目前有4個廠區生產12吋的矽晶圓，台灣是其中之一。徐秀蘭表示，匯回的資金將用於提高先進製程專用的高階半導體晶圓產能與技術，並將加速開發5G、電力電子、電動汽車等新科技所需的碳化矽（SiC）晶圓與半絕緣SiC晶圓。此外，環球晶還將投入國內綠色能源發展，增加半導體晶圓製程使用綠色能源比重。徐秀蘭看好台灣的競爭力，100億元資金將先送工業局審批，審批後就進行工程發包，對營收的貢獻會在2021年。

徐秀蘭管理的廠區涉及亞洲、歐洲及美洲，常是白天在台灣現場會議，晚上電話會議，就連到歐洲出差，也是零時差在工作。由於矽晶圓是上游材料，因此徐秀蘭對景氣的看法，常被市場當作是半導體或記憶體產業興衰的重要參考。

徐秀蘭表示，這一波半導體景氣復甦情況比先前預期好很多，12吋矽晶圓市場景氣已經在第四季落底，2020年會呈現逐季復甦，有信心2020年營運表現會優於2019年。至於8吋矽晶圓需求回升較慢且庫存仍有待去化，復甦時間會略為延後一段時間。

12吋矽晶圓市場復甦，主要是受惠於5G相關需求強勁，帶動邏輯製程12吋矽晶圓出貨回升，記憶體製程12吋矽晶圓預期2020年會止跌回升。對環球晶來說，2019年營收表現雖是逐季下滑，但2020年將呈現逐季回升，營運來看將有V型復甦。但至於ASP的部分，這涉及到產品的組合，和現貨及規格等會比較複雜。

環球晶明年在12吋的出貨量會比今年增加，主要是有新的產能挹注，韓國會是主要增加的地區，台灣則要到明後年，因為新進的100億元資金還這麼快就會看到產出，新廠會在竹科中德廠區。

(時報資訊)