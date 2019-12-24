18歲林男23日與2位友人在住家開毒品派對，林男與詹姓國中同學、19歲陳女，3人疑吸食過量毒品陷入昏迷，陳女醒來後發現林男失去生命跡象、詹男則精神恍惚，趕緊報警求救，林男送醫救治後不治，詹男留院觀察脫離險境，警方表示，陳女供稱3人都有吸食毒品，但現場未發現毒品殘渣袋，將進一步釐清林男死因。

據了解，林男染有毒癮，與祖母、堂妹同住在新北市三重中正南路民宅，23日上午林男與詹姓同學在飲用2包毒品咖啡包，並約陳姓女友人來家中聚會狂歡。3人飲用毒咖啡後仍不滿足，再叫友人外送不明藥物，3人吸食大量毒品後陷入昏迷，陳女醒來約下午3時許時發現林男靠坐牆角，失去生命跡象，詹男倒臥地上，精神恍惚，趕緊打給林男親戚求救。

警消接獲報案後，將林男送醫搶救卻仍宣告不治，詹男因身體不適也在警方的陪同下送醫，警方到場未發現毒品等物，警方對陳女供詞存疑，檢警將相驗林男遺體釐清案情。

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(中時 )